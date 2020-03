Actualidade

Nove pessoas morreram na madrugada de hoje em cidades da Baixada Santista, no litoral do estado brasileiro de São Paulo, e seis pessoas estão dadas como desaparecidas após fortes chuvas que caíram nesta região, divulgaram as autoridades locais.

Segundo o Corpo de Bombeiros, entre os mortos está um bombeiro que atuava num resgate no morro dos Macacos, na cidade do Guarujá.

A chuva causou inundações em várias ruas das cidades da Baixada Santista e também a interdição de parte de duas rodovias, bloqueadas pela queda de barreiras.