Covid-19

Pelo menos 60 residentes de Macau e familiares atualmente na cidade chinesa de Wuhan, centro do surto do novo coronavírus, já se registaram para serem regressarem ao território no sábado, foi hoje anunciado.

"Temos 60 pessoas registadas até agora para regressarem no voo" de sábado, todas elas "sem sintomas da doença Covid-19 nos passados 14 dias", disse o diretor dos Serviços de Saúde de Macau, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Estas pessoas "não foram ao hospital, nem estiveram em contacto com casos confirmados", indicou Lei Chin Ion, acrescentando ser possível que o número de residentes em Wuhan, capital da província chinesa de Hubei, para embarcar neste voo fretado pelo Governo de Macau aumente.