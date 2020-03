Actualidade

A Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis vai criar uma nova plataforma que irá caracterizar o estado da saúde de 57 municípios, para perceber quais os principais problemas e propor políticas públicas a implementar, foi hoje anunciado.

"Este indicador vai-nos permitir perceber quais são os maiores problemas de saúde num determinado conjunto populacional, de forma a podermos orientar as políticas públicas para irmos corrigindo esses resultados menos positivos", adiantou à Lusa o presidente da rede de municípios, Joaquim Santos, que também é autarca na Câmara do Seixal (CDU), no distrito de Setúbal.

O projeto, designado Atlas da Saúde, começa a ser desenvolvido a partir de hoje por uma equipa de investigação do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Coimbra, estimando-se que esteja 'online' daqui a dois anos.