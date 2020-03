Covid-19

O preço do barril de petróleo Brent para entrega em maio estava hoje cerca das 11:00 em Lisboa a subir 3,12%, para 53,54 dólares, apesar de persistirem os receios face à propagação do novo coronavírus.

O custo do petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, terminou em alta, a 51,92 dólares, na segunda-feira no mercado de futuros de Londres, invertendo a tendência de baixa registada nos últimos dias.

Na sexta-feira, o Brent fechou a 49,67 dólares, um mínimo desde março de 2016.