Migrações

A Comissão Europeia anunciou hoje uma ajuda financeira de 700 milhões de euros à Grécia para responder à pressão migratória no país, sobretudo de migrantes vindos da Síria, mobilizando ainda assistência médica através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

"Vamos disponibilizar uma ajuda financeira de 700 milhões de euros para a Grécia e isto divide-se em 350 milhões que ficam já disponíveis e outros 350 milhões de euros que podem vir a ser requeridos como uma verba prometida", divulgou a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, falando em conferência de imprensa na Grécia após uma visita a campos de refugiados.

Realçando as "circunstâncias extremas e a situação difícil e tensa" no país, a responsável precisou que "a ajuda financeira será destinada à gestão da questão migratória, de forma geral, para construir e manter as infraestruturas necessárias".