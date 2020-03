Covid-19

Os países do G7 estão prontos para "utilizar todos os instrumentos apropriados" para reduzir o impacto económico da epidemia do coronavírus e, em particular a adotar políticas "orçamentais", foi hoje anunciado.

"Os ministros das Finanças do G7 estão prontos para agir, incluindo adotar medidas orçamentais se for apropriado para (...) apoiar a economia", refere o comunicado publicado hoje na sequência de uma conferência telefónica dos ministros das Finanças e dos bancos centrais do G7.

Os banqueiros centrais também prometem "continuar a cumprir os seus mandatos", ou seja, "apoiar a estabilidade de preços e o crescimento económico, mantendo a resiliência do sistema financeiro".