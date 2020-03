Migrações

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, considerou hoje, em Bruxelas, "absolutamente sinistro" a União Europeia admitir continuar a pagar ao regime turco liderado por Recep Erdogan para reter os refugiados e utilizá-los como "arma humana na sua guerra".

Em declarações aos jornalistas durante uma deslocação a Bruxelas para reuniões com a direção do grupo parlamentar do Grupo da Esquerda Unitária, do qual o Bloco faz parte, Catarina Martins apontou que "houve um tema que se sobrepôs hoje" na agenda, o da situação "absolutamente calamitosa" dos refugiados na fronteira entre a Turquia e a Grécia, e deplorou a atitude que a União Europeia tem tido face a esta crise.

A coordenadora do BE sublinhou que "faz agora quatro anos, em março, que a UE fez um acordo com a Turquia, para a Turquia reter os refugiados", e ao longo deste período "foram seis mil milhões de euros entregues à Turquia, para a Turquia fazer campos de concentração de refugiados, pois foi isso que aconteceu", e agora utilizá-los como "arma".