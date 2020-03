Covid-19

O Twitter e a sede europeia do Google pediram hoje aos seus funcionários que façam teletrabalho, com o objetivo de limitar a propagação do novo coronavírus, que já infetou mais de 90.000 pessoas no mundo.

"Encorajamos fortemente todos os nossos empregados no mundo a trabalhar desde casa, caso possam", anunciou hoje a responsável de recursos humanos do Twitter, Jennifer Christie, através de um comunicado da empresa.

Segundo a responsável, citada pela AFP, o objetivo da empresa é "reduzir os riscos de propagação da epidemia de Covid-19" no ambiente da empresa, acrescentou.