Covid-19

A organização da Meia Maratona de Lisboa, agendada para dia 22 de março, divulgou hoje que vai adotar algumas medidas preventivas de forma a minimizar o risco de contágio pelo novo coronavírus.

Entre as medidas adotadas, e que foram aconselhadas pela World Athletics (associação internacional de atletismo), destacam-se a medição de temperatura corporal que será feita a todos os atletas no local, onde nos dias que antecedem a prova irão levantar o seu dorsal, a instalação de uma ala de isolamento junto à Sport Expo, feira de atletismo que antecede o dia da prova, a obrigatoriedade de todos os participantes preencherem um formulário com informações sobre o local de residência durante a sua estadia em Portugal, a existência de desinfetante cirúrgico junto dos locais de maior concentração de pessoas e a presença de um epidemiologista junto da equipa médica que acompanhará a prova.

Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, promotor da prova, garante que "a segurança e saúde de todos os atletas e staff é a prioridade da organização" e, embora espere que não aconteça, não enjeita a possibilidade de a corrida ser adiada.