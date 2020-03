Actualidade

Cerca de 600 participantes são esperados na quinta-feira, em Fátima, para o início da edição deste ano dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso, que têm a Hungria como destino convidado.

Segundo a organização, a cargo da Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO), com o apoio das Câmaras de Ourém e Guarda, Santuário de Fátima, Turismo de Portugal, Turismo do Centro de Portugal e Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal, estão previstas presenças de representantes de 51 países, embora, face ao surto de Covid-19, se tenham registado já alguns cancelamentos.

Estas ausências foram justificadas com as "medidas e recomendações adotadas pelos países de origem", informou a organização dos Workshops, adiantando que tem estado "em contacto com as entidades competentes e seguirá as recomendações da Direção Geral de Saúde" no evento.