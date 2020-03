Actualidade

Representantes das 11 cidades que são ou serão capitais europeias da cultura entre este ano e 2024 reúnem-se em Coimbra, nos dias 13 e 14, por iniciativa da candidatura desta cidade ao título em 2027.

A reunião - FOR1C, Cidades Capital - com as 11 cidades, que "trabalham em diferentes fases da concretização dos projetos", permitirá "a recolha da sua experiência, quer ao nível da preparação das respetivas candidaturas, quer ao nível da sua implementação", disse hoje o coordenador do Grupo de Trabalho Coimbra 2027 (GT), Luís de Matos.

As capitais europeias da cultura, a partir de 2025, ainda não foram designadas.