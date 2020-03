Covid-19

O primeiro-ministro garantiu hoje que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem "capacidade de resposta" através da reorganização dos seus serviços para uma eventual "grande expansão" do surto provocado pelo novo coronavírus.

"Temos no conjunto do país 2.000 camas referenciadas como podendo estar reservadas a pessoas que sejam portadoras do coronavírus. Dessas 2.000, temos 300 para cuidados intensivos. O próprio Serviço Nacional de Saúde, na sua esfera hospitalar tem capacidade de expansão através da reorganização dos seus serviços", disse António Costa, que visitou ao Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto.

Depois de uma visita de cerca de uma hora e meia, o chefe do Governo disse aos jornalistas que "no caso de haver uma grande expansão [do vírus]" haverá uma fase em que "muitos dos doentes que hoje estão internados - numa fase em que estamos em contenção da epidemia - podem perfeitamente estar em isolamento na sua própria casa".