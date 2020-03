Actualidade

O presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST) considerou hoje que o combate à corrupção e repatriamento de capitais ilícitos parecem resultar de "desejos de justiça e impulso de vingança que se parecem confusos".

Na abertura da primeira Assembleia Plenária anual da CEAST, Filomeno Vieira Dias comentou o "necessário combate à corrupção e repatriamento de capitais ilicitamente levados para fora do país", considerando que o Estado angolano tem desenvolvido "esforços" para recuperar o dinheiro no exterior, mas com "caminhos percorridos que têm suscitado vários comentários e interpretações".

É "um facto indiscutível que vivemos numa sociedade na qual hoje os desejos de justiça e impulso de vingança parecem confusos", afirmou o arcebispo angolano.