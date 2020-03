Actualidade

Os presidentes das Câmaras do Porto e de Lisboa reúnem-se na quarta-feira com o Presidente da República para discutir os projetos que continuam "presos" no Tribunal de Contas, como o Matadouro de Campanhã, no Porto, que aguarda ainda decisão.

Questionada pela Lusa, o município do Porto revelou que a audiência conjunta decorre na quarta-feira, às 15:00.

Esta reunião acontece na sequência de um pedido enviado ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no dia 19 de fevereiro, onde os dois autarcas solicitavam "uma audiência para falar sobre os projetos que continuam presos no Tribunal de Contas (TdC), fundamentais para as respetivas cidades".