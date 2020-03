Covid-19

O jogo Valência-Atalanta referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga os Campeões Europeus de futebol disputar-se-á à porta fechada, anunciou hoje o ministro espanhol da Saúde, Consumo e Bem-estar Social, Salvador Illa.

A partida entre espanhóis e italianos está marcada para o próximo dia 10 de março, mas a epidemia do coronavírus no Norte de Itália levou as autoridades espanholas a decidirem que o jogo decorresse sem público.

A equipa da Atalanta é da cidade de Bergamo, que faz parte da região da Lombardia, uma das mais afetadas pelo surto do coronavírus.