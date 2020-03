Actualidade

Os incidentes com artefactos pirotécnicos nos estádios da I Liga de futebol estão a baixar, revelou hoje o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, citando relatórios das forças de segurança.

"O que os relatórios da PSP dizem é que incidentes com artefactos pirotécnicos se têm reduzido nas últimas épocas", afirmou o governante na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, numa audição conjunta a pedido do PCP com o ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, e o presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), Rodrigo Cavaleiro, na sequência das manifestações de racismo em recintos desportivos.

João Paulo Rebelo contestou também a ideia de que se viva um clima de "impunidade" no futebol português, lembrando a atuação da APCVD desde a sua implementação, em setembro de 2019.