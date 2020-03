Operação Zeus

A defesa do major-general Raul Milhais de Carvalho pediu hoje a absolvição deste militar no processo Operação Zeus, negando qualquer envolvimento do arguido no esquema de corrupção relativo à sobrefaturação na aquisição de produtos pelas messes da Força Aérea.

Durante as alegações finais do julgamento, a decorrer no Tribunal de Sintra, o advogado João Fragoso Mendes defendeu que "a acusação não pode prosseguir" contra Raul Milhais de Carvalho, porque este não fomentou, "nem perpetuou qualquer esquema corruptivo" no seio da Força Aérea.

"O general não pode ser responsabilizado por atos praticados ou omitidos por terceiros", alegou o advogado de defesa, acrescentando que não é possível ao arguido defender-se de uma acusação baseada em "factos genéricos" imputados à Direção de Abastecimento e Transportes (DAT) da Força Aérea, que teve o major-general como diretor.