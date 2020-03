Covid-19

Os cerca de 21 mil passageiros que semanalmente chegam aos aeroportos portugueses provenientes da China e de Itália estão a receber um cartão que permite a rastrear contactos mantidos, como medida de contenção do novo coronavírus.

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou a nova medida durante uma audição na comissão parlamentar de Saúde, onde foi questionada pelos deputados sobre as medidas que estão a ser tomadas para combater o surto de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Segundo Marta Temido, há já algumas semanas que está a ser partilhada informação com os passageiros que chegam em voos provenientes da China e "a aplicar um cartão que tem um conjunto de informação sobre o local onde a pessoa se encontra no avião, com quem esteve e onde vai estar para que se possa fazer uma rastreabilidade da pessoa".