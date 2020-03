Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu hoje que dinheiro "não é seguramente um problema nem nunca seria um problema" no que diz respeito à gestão do surto provocado pelo novo coronavírus.

Questionado pelos jornalistas no final de uma visita ao Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, sobre se o Governo equaciona lançar alguma linha de financiamento própria para situações relacionadas com este surto, António Costa não quis desenvolver o tema, assegurando que essa é "seguramente a última preocupação atualmente".

"[O dinheiro] não é seguramente um problema, nem nunca seria um problema", afirmou o primeiro-ministro.