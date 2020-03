Actualidade

A nova proposta do Governo sobre os critérios gerais para a criação de freguesias deverá ser apresentada no parlamento "muito em breve", depois de concluídas as negociações com as associações de municípios e de freguesias.

"Temos já reunião marcada quer com a Anafre [Associação Nacional de Freguesias], na próxima semana, quer com a ANMP [Associação Nacional de Municípios Portugueses], para revisitar a proposta de lei que em breve apresentaremos na Assembleia da República sobre os critérios gerais para a criação de freguesias", adiantou a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, durante uma audição na Assembleia da República, em Lisboa.

Recordando que "em tempos" existiu uma proposta que não mereceu o acordo de nenhuma das duas associações, Alexandra Leitão reconheceu que existem vários aspetos que podem ser melhorados.