Migrações

O ministro dos Negócios Estrangeiros português acusou hoje a Turquia de utilizar os refugiados "como arma de arremesso" ao abrir fronteiras e ameaçar deixar passar todos os refugiados e migrantes para a Grécia.

Augusto Santos Silva, que falava no Parlamento, frisou não concordar com o deputado Pedro Filipe Soares, do BE, que lhe pediu "o reconhecimento de que a estratégia seguida pela União Europeia (UE), designadamente o acordo com a Turquia, que PT secundou, foi a errada".

"Não vejo razão para dizer hoje que o acordo de 2016 com a Turquia foi um erro. Pelo contrário, é um acordo razoável que se revelou útil, porque durante quatro anos milhares e milhares de pessoas refugiadas na Turquia puderam beneficiar de apoio" financiado pelos países europeus, declarou.