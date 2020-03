Covid-19

As reuniões de abril do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que se realizam anualmente em Washington, vão ser feitas à distância, em "formato virtual", devido ao novo coronavírus, anunciaram hoje as instituições em comunicado.

"Tendo em conta as preocupações crescentes em matérias de saúde ligadas ao vírus [novo coronavírus], a direção do FMI e do Banco Mundial, bem como os seus Conselhos de Administração, concordaram em colocar em operação um plano conjunto para adaptar as reuniões de primavera de 2020 (...) a um formato virtual", disseram os líderes das duas instituições, citados em comunicado.

Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, e David Malpass, presidente do Banco Mundial, sublinharam estar "profundamente preocupados pela evolução da situação do coronavírus e a tragédia humana que o rodeia".