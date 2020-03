Actualidade

O vice-presidente do Tribunal de Contas, António Martins, disse hoje que os atrasos na execução do Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas (PETI3+) não se devem a recusa de visto de fiscalização prévia do Tribunal de Contas (TdC).

"Não é por um problema de recusa de visto [do TdC] que se pode dizer que há problemas de execução de projetos", garantiu o juiz conselheiro António Martins, que falava na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, na sequência de um requerimento do grupo parlamentar do Partido Comunista Português (PCP).

Os deputados daquela Comissão aprovaram por unanimidade a audição do presidente do TdC, Vítor Caldeira, que não compareceu por motivos de saúde, fazendo-se representar pelo vice-presidente e pelo juiz conselheiro José Manuel Quelhas, que responderam às perguntas dos deputados sobre o relatório da auditoria "Operacionalidade de Infraestruturas e Transportes", elaborado por aquele tribunal.