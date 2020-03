Actualidade

O diretor da Agência de Promoção do Comércio e Investimento são-tomense (APCI) lamentou hoje o assassinato, neste país, de uma portuguesa, mas afastou que caso seja visto como um "ataque a turistas ou a investidores estrangeiros".

"É lamentável quando se perde uma vida e, sobretudo, da maneira como isso aconteceu. Isso é lamentável, é condenável. Mas é preciso situar cada coisa no seu próprio contexto", defendeu Rafael Branco, em declarações à Lusa.

Uma portuguesa residente em São Tomé foi encontrada morta terça-feira à noite, com indícios de ter sido assassinada de forma violenta, no hotel que administrava, no norte da ilha são-tomense.