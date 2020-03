Covid-19

As autoridades da Comunidade Valenciana confirmaram hoje a morte, em 13 de fevereiro, de um homem contagiado pelo novo coronavírus, a primeira vítima mortal por Covid-19 em Espanha, um caso só conhecido agora após uma investigação retrospetiva.

A informação foi confirmada em conferência de imprensa pela conselheira de Saúde (secretária regional) valenciana, Ana Barceló, adiantando que a causa da morte foi uma pneumonia de origem desconhecida ligada ao novo coronavirus.

Esta é a primeira morte relacionada com o novo coronavírus em Espanha, que regista 150 casos da doença, de acordo com o último balanço de hoje do Ministério da Saúde.