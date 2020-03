Covid-19

O responsável da Organização Mundial de Saúde em Timor-Leste apelou hoje aos líderes do país para que intensifiquem as campanhas de informação sobre o novo coronavírus, acelerando os preparativos para o caso da doença chegar ao país.

"Os líderes do país têm que estar agora mais pró-ativos, divulgando campanha informativas claras e ajudando a informar as populações que estão com receio", disse á Lusa, Rajesh Pandav.

"Lavar bem as mãos continua a ser a melhor medida preventiva. Máscaras devem ser usadas apenas por quem estiver doente e por funcionários do setor de saúde", reiterou.