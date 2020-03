EUA/Eleições

Joe Biden estendeu o domínio no sul do país ao vencer as primárias do Partido Democrata nos estados de Oklahoma, Tennessee, Alabama, Virgínia e Carolina do Norte, enquanto Bernie Sanders venceu no Colorado e Vermont, indicam dados preliminares.

O ex-vice-Presidente norte-americano Joe Biden vai à frente, numa altura em que já encerraram as urnas em 12 dos 14 estados que votaram na chamada "super terça-feira", uma megajornada eleitoral para eleger mais de um terço dos 3.979 delegados, que vão escolher candidato democrata nas eleições presidenciais de 03 de novembro próximo.

Biden deixou claro o domínio no sul do país, impulsionado pelo forte apoio dos eleitores afro-americanos, que também lhe deram a vitória no sábado no estado da Carolina do Sul.