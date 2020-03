Actualidade

Um estudo da Monash University, na Austrália, aponta que o investimento no setor educativo em Timor-Leste está muito aquém do necessário, com o orçamento a servir praticamente só para salários.

O estudo, a que a Lusa teve acesso, mostra um declínio nos gastos totais na educação desde 2012, com apenas 7% do Orçamento Geral do Estado (OGE) destinado ao setor.

Preparado por Brett Inder, Radha Balachanran, Cristina Benevides e Nan Qu, da Monash University, na Austrália, o estudo denominado de "A Economia da Educação em Timor-Leste" avalia os progressos no setor nos últimos anos.