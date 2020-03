EUA/Eleições

Bernie Sanders ganhou no estado da Califórnia, considerado o grande prémio das primárias do Partido Democrata nos Estados Unidos por ser o estado mais populoso do país e que distribui 415 delegados para a convenção democrata, indicam dados preliminares.

Esta vitória, na "super terça-feira", mudou a imagem de uma noite em que até então sorria ao ex vice-Presidente Joe Biden, que obteve vitórias em oito estados contra quatro de Sanders.

A chamada "super terça-feira", é uma megajornada eleitoral para eleger mais de um terço dos 3.979 delegados, que vão escolher o candidato democrata nas eleições presidenciais de 03 de novembro.