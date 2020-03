Covid-19

O primeiro-ministro, António Costa, abre hoje o debate quinzenal no parlamento com uma intervenção sobre "a prevenção e contenção da epidemia Covid-19", na semana em que foram confirmados quatro casos de infeção em Portugal.

O tema vai ser debatido no parlamento na semana em que foram confirmados os primeiros quatro casos de infetados com o novo coronavírus em Portugal, três internados em hospitais no Porto e um no Hospital Curry Cabral.

Na terça-feira, o primeiro-ministro garantiu que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem "capacidade de resposta" através da reorganização dos seus serviços para uma eventual "grande expansão" do surto provocado pelo novo coronavírus.