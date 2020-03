Covid-19

O setor dos serviços contraiu pela primeira vez na China, desde que há registos, segundo o índice elaborada pela revista de informação económica Caixin, ilustrando o impacto do surto do Covid-19 nos negócios do país.

O Índice de Gestores de Compras (PMI) para os serviços caiu para 26,5 pontos, a primeira vez que desce abaixo dos 50 pontos, desde que começou a ser realizado mensalmente, em 2005.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, este indicador sugere uma expansão do setor, abaixo dessa barreira pressupõe uma contração da atividade.