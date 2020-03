Guiné-Bissau/Eleições

O Governo de Aristides Gomes pediu aos funcionários públicos da Guiné-Bissau para permanecerem em casa e garantiu que está a fazer todas as diligências para a retoma da normalidade nas instituições públicas.

"Que todos os funcionários públicos se mantenham em casa até à normalização da situação e oportunamente comunicará a data de retoma dos trabalhos", refere, em comunicado divulgado no final do dia de quinta-feira, o gabinete do primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes.

O autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, demitiu a semana passada o Governo liderado por Aristides Gomes, tendo nomeado para primeiro-ministro Nuno Nabian, bem como um novo Governo.