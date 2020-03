EUA/Eleições

O candidato à nomeação democrata para as eleições presidenciais norte-americanas Joe Biden venceu as primárias no estado do Texas, na chamada "super terça-feira", noticiou hoje a agência EFE.

Biden ganhou assim pelo menos nove estados, enquanto o segundo candidato democrata com melhor resultado foi o senador do Vermont Bernie Sanders, que conquistou quatro estados, incluindo a Califórnia.

Com 89% dos votos contados, o também ex-vice-Presidente dos Estados Unidos tem 33,3% dos votos contra 29,3% de Sanders, no Texas, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.