Actualidade

As principais bolsas europeias estavam hoje em alta, mas perante a sensação do mercado de que as ações individuais anunciadas por alguns bancos centrais são insuficientes para atenuar os efeitos económicos do coronavírus.

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,43% para 382,75 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,55%, 0,70% e 0,43%, bem como as de Madrid e Milão, que se valorizavam 0,15% e 0,17%.