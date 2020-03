Actualidade

A Iberdrola garantiu hoje estar a fazer "todos os esforços" para que as famílias de Ribeira de Pena afetadas pela construção da barragem de Daivões sejam realojadas em março, enquanto os moradores se queixam do impasse.

Em dezembro foi anunciado o realojamento das famílias afetadas em habitações com rendas pagas pela concessionária do Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET), em vez de prefabricados, e ainda o pagamento de uma compensação adicional ao valor da expropriação.

Quase três meses depois, moradores que ainda esperam nas suas habitações queixam-se do impasse.