O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) convocou para dia 12 uma assembleia geral "de emergência" para avaliar o eventual recurso à greve face ao "desrespeito" pelos tripulantes de cabine da TAP, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o sindicato adianta que a reunião com os associados da TAP Air Portugal, destinada a "analisar a situação laboral e as medidas a adotar, incluindo o recurso à greve", está agendada para as 10:00 do próximo dia 12, no Centro de Congressos de Lisboa.

"Esta decisão surge face aos constantes atropelos ao Código do Trabalho, bem como ao incumprimento do Acordo de Empresa estabelecido e ao desrespeito verificado pelos tripulantes de cabine da TAP Air Portugal", refere o sindicato.