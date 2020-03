Actualidade

O realizador iraniano Mohammad Rasoulof, que venceu há dias o maior prémio do Festival de Cinema de Berlim, recebeu ordens para cumprir um ano de prisão, anunciou hoje o seu advogado.

O advogado Nasser Zarafshan disse à agência Associated Press que a sentença de prisão, da qual pretende recorrer, foi dada em relação a três filmes que as autoridades do país classificaram de "propaganda contra o sistema".

O recurso será feito também no contexto do atual surto do novo coronavírus, uma vez que as autoridades iranianas já encaminharam 54 mil presos para saídas temporárias, face aos receios de propagação da doença entre a população prisional.