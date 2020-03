Luanda Leaks

O governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, afirmou hoje no parlamento que não há motivo, "à partida", para achar que o Abanca, que deverá comprar 95% do EuroBic, "não é um adquirente credível".

"Estamos perante uma entidade conhecida, supervisionada pelo Banco de Portugal, Banco de Espanha e Banco Central Europeu. E esse contexto, à partida, não condiciona em nada as condições para admitirmos que não é um adquirente credível", afirmou Carlos Costa aos deputados.

Em audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia da República, o governador do Banco de Portugal considerou, referindo-se à venda do EuroBic ao Abanca, que é uma operação "muito importante do ponto de vista da salvaguarda da estabilidade financeira", para a qual pediu "alguma delicadeza".