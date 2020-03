Covid-19

O ministro da Economia afirmou hoje não existirem "preocupações" ao nível do abastecimento e 'stocks' de produtos no setor farmacêutico e garantiu que o surgimento de novos casos de Covid-19 não vai "mudar de forma radical" estas circunstâncias.

"Tive ainda anteontem [segunda-feira] uma reunião com um conjunto de setores da economia portuguesa e do lado do setor farmacêutico e desta matéria, não há, neste momento, preocupações relativamente a abastecimento e stocks'", garantiu Pedro Siza Vieira.

O ministro, que falava aos jornalistas à margem de uma visita ao CEiia - Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, em Matosinhos, assegurou também que o Governo está "preparado para responder e apoiar as empresas" e que a situação vai continuar a ser "calmamente" gerida.