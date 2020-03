Migrações

As autoridades turcas acusaram hoje a Grécia de matar a tiro um migrante que tentava entrar no país e ferir outros cinco, acusação que o Governo grego "desmente categoricamente".

De acordo com o gabinete do governador da cidade turca de Edirne, os militares gregos abriram fogo quando um grupo de migrantes que estava na Turquia tentou forçar a entrada na Grécia, cerca das 11:00 (08:00 em Lisboa), tendo atingido um deles no peito.

"A Turquia está a divulgar notícias falsas", assegurou o porta-voz do Governo grego, Stelios Petsas.