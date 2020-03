Covid-19

As autoridades do Irão elevaram hoje para 92 o número de mortos pelo novo coronavírus no país, onde há 2.922 casos confirmados de infeção.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Kianoush Jahanpour, anunciou hoje os novos números numa conferência de imprensa em Teerão.

Atualmente, existem mais de 3.140 casos do novo vírus no Médio Oriente. Os casos registados nos outros países desta região estão, na sua grande maioria, também ligados, direta ou indiretamente, ao Irão.