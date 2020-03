Guiné-Bissau/Eleições

O PAICV, maior partido da oposição cabo-verdiana, questionou hoje o Governo e restantes "autoridades" do país sobre "o que falta" para "condenarem e repudiarem" o "assalto ao poder" na Guiné-Bissau, com a maioria, do MpD, a denunciar "ingerência".

A posição foi assumida pelo deputado José Maria Gomes da Veiga na declaração política do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), na abertura da primeira sessão parlamentar de março, dirigindo a pergunta sobre a instabilidade política e militar na Guiné-Bissau "ao Governo e às autoridades de Cabo Verde": "O que é que falta, neste assalto ao poder, para condenarem e repudiarem essa forma de exercício do poder".

Na mesma declaração política, o deputado José Maria Gomes da Veiga manifestou "solidariedade ao povo irmão da Guiné-Bissau", que "neste preciso momento tem as suas instituições da República assaltadas e ocupadas por militares, as suas residências invadidas, a sua circulação restringida, a Constituição violada".