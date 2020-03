Guiné-Bissau/Eleições

Os serviços públicos na Guiné-Bissau, interrompidos pela ação dos militares desde sexta-feira, foram retomados hoje, embora com pouca afluência dos utentes em várias repartições visitadas pela Lusa em Bissau.

A Câmara Municipal, Instituto Nacional da Segurança Social, os serviços de viação e transportes terrestres, a capitania dos Portos, os serviços de Migração, Estrangeiros e Fronteiras, estavam todos com as portas abertas, embora com a presença de poucos funcionários e utentes.

A rádio e a televisão publicas já não têm militares à porta e os funcionários receberam ordens para retomar os serviços.