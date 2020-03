Actualidade

A FC Porto - Futebol, SAD, a FC Porto Comercial e o seu presidente do Conselho de Administração, Pinto da Costa, confirmaram hoje que foram alvos de buscas promovidas pelo Tribunal Central de Instrução Criminal.

As entidades em causa, refere ainda a nota publicada no sítio dos 'dragões', "estão, como sempre, a colaborar com a justiça".

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou a realização de buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários, no âmbito da operação 'Fora de Jogo'.