Covid-19

A Universidade da Beira Interior (UBI) decidiu adiar a cerimónia de doutoramentos Honoris Causa, que estava marcada para dia 11, como medida preventiva devido ao surto de Covid-19, anunciou hoje aquela instituição sediada na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

"Esta opção é uma medida preventiva que tem como objetivo acautelar potenciais riscos inerentes à existência da infeção do Covid-19 e está de acordo com os conselhos que têm sido emanados pela Direção Geral de Saúde para os eventos de massas, potencialmente disseminadores do coronavírus", lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.

A informação refere que o evento irá realizar-se em "data a definir, mas numa altura em que existam condições para que a cerimónia possa corresponder ao nível que se pretende".