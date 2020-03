Covid-19

A Feira do Livro de Londres, que deveria realizar-se entre 10 e 12 de março no centro de exposições Olympia London, foi cancelada devido ao aumento da propagação do surto de Covid-19 na Europa, anunciou hoje a organização.

De acordo com a informação publicada no site oficial do evento, a próxima Feira do Livro de Londres terá lugar naquela cidade de 9 a 11 de março de 2021.

"Os efeitos, reais e projetados, do coronavírus estão a tornar-se evidentes em todos os aspetos das nossas vidas aqui no Reino Unido e por todo o mundo, com muitos dos nossos participantes a enfrentar restrições nas viagens", afirmam os organizadores, explicando que foi seguindo as orientações do governo do Reino Unido e os conselhos das autoridades de saúde pública que, "com relutância", tomaram a decisão de não prosseguir com o evento deste ano.