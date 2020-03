Actualidade

A SAD do Benfica e o seu presidente, Luís Filipe Vieira, confirmaram hoje a realização de buscas às instalações da sociedade e manifestaram total disponibilidade para colaborar com as autoridades.

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD e o seu presidente do Conselho de Administração confirmam a realização esta manhã de buscas às suas instalações, reafirmando a sua total disponibilidade, como sempre, em colaborar com as autoridades no esclarecimento de todas as questões que venham a ser suscitadas no âmbito deste ou de qualquer outro processo", refere o Benfica, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.

A nota do clube da Luz acontece pouco depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter anunciado a realização de buscas em diversas sociedades de clubes de futebol, dirigentes, escritórios de advogados e agentes intermediários, no âmbito da operação 'Fora de Jogo'.