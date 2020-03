Covid-19

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) disse hoje, em Lisboa, que o setor está apreensivo com a epidemia Covid-19, tendo os produtores já registado algumas encomendas suspensas, mas sem "ruturas de negócio".

Em declarações à agência Lusa, Eduardo Oliveira e Sousa, que visitava o salão de alimentação e bebidas SISAB, afirmou que, perante o novo coronavírus, o setor tem registado "uma certa contração", mantendo-se atento, mas "não ainda com grande preocupação" com os impactos associados ao desenvolvimento do novo coronavírus.

O líder da CAP disse que alguns produtores já receberam suspensões de encomendas, porém, ressalvou, que ainda "não há propriamente ruturas de negócio".