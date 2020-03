Actualidade

O número de mortos na sequência do temporal que atingiu na madrugada de terça-feira a Baixada Santista, no litoral do estado brasileiro de São Paulo, subiu para 19, segundo informações divulgadas hoje pela Defesa Civil.

Além dos mortos, os bombeiros procuram 29 desaparecidos, nos municípios de Guarujá, Santos e São Vicente.

O número de desalojados é 155 no Guarujá, seis em São Vicente e 37 em Santos.