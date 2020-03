Covid-19

Uma linha telefónica para esclarecer os viajantes preocupados com a epidemia de Covid-19 foi hoje lançada pela associação de defesa dos consumidores Deco, que recebeu na última semana meia centena de pedidos de informação.

A linha "Dúvidas sobre viagens COVID-19", disponível a partir de hoje pelo número telefónico 21 371 02 82, pretende oferecer aos consumidores esclarecimento jurídico (e não sobre saúde) aos viajantes que, perante o atual surto provocado pelo novo coronavirus, querem esclarecer dúvidas acerca de viagens agendadas e de eventuais cancelamentos.

"Auxiliar sobre direitos, documentos, soluções e até dar dicas aos viajantes", com viagens marcadas para as próximas semanas, é o objetivo deste novo serviço da associação, assim como mediar uma eventual resolução de conflitos em nome do consumidor, explicou, em entrevista à Lusa, o coordenador do departamento jurídico e económico da Deco, Paulo Fonseca.